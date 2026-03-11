Названа деталь кузова «Москвичей» М70 и М90, которая не получила оцинковку

На кроссоверах новой модельной линейки М70 и М90 цинковое защитное покрытие предусмотрено для навесных кузовных деталей. Об этом корреспонденту журнала Motor рассказала менеджер по продукту «Москвича» Светлана Новицкая.

© Motor.ru

На кроссоверах новой модельной линейки М70 и М90 применены внешние кузовные панели с оцинковкой, за исключением крыши. Об этом корреспонденту журнала Motor рассказала менеджер по продукту «Москвича» Светлана Новицкая.

«Оцинковка есть и на М70, и на М90. Основные крупные внешние элементы кузова оцинкованы. Крыша — нет. К тому же основную ее площадь занимает стекло. А навесные элементы оцинкованы», — пояснила Новицкая.

По ее словам, также автомобили М70 и М90 отличаются от китайских прототипов дополнительной антикоррозийной обработкой: мастика и воск впрыскиваются на заводе в скрытые полости кузова.

© Москвич

По данным Москвича, кузова кроссоверов М70 и М90 на 80% состоят из высокопрочных сталей. Для младшего в линейке M70 доступен турбомотор 1.5 мощностью 150 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением и мотор 2.0 на 199 л.с. в паре с 9-ступенчатым автоматом. Для семиместного кроссовера М90 предназначен только мотор 2.0 и 9-ступенчатая АКП.