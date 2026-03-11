Продажи электромобилей в Австралии выросли на 96%

Рынок электромобилей в Австралии пережил значительный подъём в феврале 2026 года, несмотря на общее снижение продаж автомобилей в стране. Продажи электрокаров выросли почти на 96% по сравнению с февралём прошлого года, достигнув 11 134 единиц, тогда как за аналогичный период ранее было зарегистрировано только 5684 автомобиля. За первые два месяца текущего года совокупный объём реализации составил 18 543 электромобиля, что демонстрирует общий рост почти на 95%. Эти впечатляющие цифры контрастируют с общей стагнацией авторынка Австралии, который в феврале упал на 4,5%, а за январь-февраль зафиксировал спад на 2,2%. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Лидером продаж в сегменте электрокаров стала Tesla Model Y, реализация которой выросла на 121,7% год к году. По информации Совета по электромобилям, в феврале было продано 2791 единиц этой модели, что подчёркивает её растущую популярность среди потребителей. Данные показывают, что спрос на электромобили продолжает укрепляться, даже когда традиционный автомобильный рынок испытывает трудности. Этот тренд может свидетельствовать о сдвиге в предпочтениях австралийских покупателей в сторону более экологичных транспортных средств.