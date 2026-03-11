В Новосибирске число штрафов за разговоры по телефону выросло в 50 раз

ГАИ Новосибирска стала чаще штрафовать водителей за разговоры по телефону.

Традиционные нарушения (скорость, ремни) сохраняют лидерство, а с февраля камеры начали фиксировать грузовики, нарушающие правила движения в левом ряду и зонах запрета. Эффективность автоматической фиксации оценивается в 20–30% снижения аварийности.

По данным ГКУ НСО «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД), за первые два месяца 2026 года автоматические комплексы фотовидеофиксации в Новосибирской области вынесли более 430 тысяч постановлений о нарушениях ПДД. Главной неожиданностью статистики стал резкий рост числа водителей, использующих телефон за рулём: если в январе–феврале 2025 года камеры зафиксировали 290 таких случаев, то в этом году их количество превысило 15 тысяч.

Специалисты объясняют скачок не столько поведением автомобилистов, сколько расширением сети комплексов, оснащённых нейросетями, способными распознавать гаджеты в руках водителей. Первые такие камеры появились в Новосибирске ещё в 2023 году, и с тех пор их возможности постоянно расширяются.

Традиционными больше всего штрафов выписывается за превышение скорости, игнорирование ремней безопасности и требований дорожных знаков или разметки. Кроме того, с начала 2026 года дорожные службы начали следить за грузовиками: камеры фиксируют нарушения пункта 9.4 ПДД, запрещающего автомобилям массой более 2,5 тонн занимать крайнюю левую полосу на дорогах с тремя и более полосами. Со 2 февраля также введены зоны полного и временного запрета проезда для грузовиков массой свыше 12 тонн. Практика показывает, что после установки камер на новых участках количество аварий снижается в среднем на 20–30%.

