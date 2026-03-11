В России начались продажи полноприводных кроссоверов Jetour X90+

Бренд Jetour объявил о старте продаж кроссовера X90+ с полным приводом. Автомобили появятся в продаже у официальных дилеров в России до конца марта 2026-го.

Обновленная версия оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 245 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Автомобиль в полноприводном исполнении доступен только с 7-местной конфигурацией салона.

Кроссовер адаптирован для эксплуатации в условиях российского климата: это оцинковка деталей кузова, а также увеличенный бачок омывающей жидкости и расширенный пакет "теплых опций", в который входят подогрев лобового и заднего стекла, передних форсунок стеклоомывателя, боковых зеркал заднего вида, рулевого колеса, передних сидений и сидений второго ряда.

Автомобиль обладает большой колесной базой в 2850 мм, увеличенным запасом свободного пространства над головой и в ногах пассажиров второго ряда. В семиместной версии объем багажника составляет 104 литра, а со сложенным третьим рядом сидений 486 литров. При сложенных сиденьях второго и третьего ряда объем багажника достигает 1052 литра.

Машина предлагается в пяти вариантах цветов кузова: белом, черном, сером, синем, зеленом в сочетании с черным салоном.

Стоимость Jetour X90+ в комплектации "Люкс 2.0T 8АКП" составляет 3 999 000 рублей с учетом специальных предложений.

На текущий момент модельный ряд Jetour в России представлен кроссоверами Dashing, X70+, X90+, а также T1 и T2.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России начались продажи обновленного седана Geely Preface.