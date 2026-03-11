Geely Tugella исчез с российского рынка

В начале 2026 года, в январе и феврале, российские органы ГАИ не зарегистрировали ни одного нового автомобиля Geely Tugella, что указывает на полное прекращение его присутствия на рынке. Это стало следствием решения представительства Geely, которое остановило реализацию этой модели ещё в сентябре 2024 года, хотя ранее ежемесячно появлялись новые регистрации. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Geely

Дополнительным подтверждением ухода Tugella служит отсутствие предложений на онлайн-площадках, где не удаётся найти варианты продажи этой модели без пробега и в наличии. Такая ситуация подчёркивает, что кросс-купе больше не доступно для новых покупателей в России. Вместо этого Geely сосредоточилась на других проектах, включая представление новой версии седана Preface для российского рынка, что может указывать на стратегический сдвиг в ассортименте бренда.

Таким образом, Geely Tugella окончательно покинул российский рынок, завершив свою эпизодическую историю продаж. Этот шаг отражает общие тенденции в автомобильной отрасли, где компании периодически обновляют линейки, адаптируясь к потребительскому спросу и рыночным условиям. Хотя модель исчезла, её наследие может повлиять на восприятие бренда среди российских автолюбителей.