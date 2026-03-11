Scania выпустила ультрабюджетный грузовик для рынка КНР

Scania назвала цену грузовиков Next Era китайской сборки. В китайском уезде Жугао провинции Цзянсу открылся новый производственный комплекс компании Scania, в который шведская марка вложила 2 млрд евро. Здесь, среди прочего, будут выпускать грузовики Next Era — это новый бренд, специально созданный для рынка Поднебесной.

Машины оснащены 13-литровым двигателем TD13 отдачей 500 л.с., с которым работает 14-ступенчатая роботизированная коробка передач PG14. С этой связкой гружёный автопоезд оказался на 12−20% экономичнее конкурентов, а его расход топлива составил 26 л/100 км.

Стоимость Next Era составит 539 000 юаней — это 6,2 млн рублей (для сравнения, флагманский КамАЗ-54 901 сейчас стоит около 6,6 млн рублей). Секрет столь низкой цены новинки — в двигателе, трансмиссии и других компонентах китайского производства.

В компании подчёркивают, что новое семейство должно составить серьёзную конкуренцию продукции «поднебесных» марок. В создании грузовиков принимали участие европейские инженеры, которые учли пожелания местных грузоперевозчиков.

