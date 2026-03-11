Китайские авто в Британии бьют рекорды

В Великобритании китайские автомобили всё чаще привлекают внимание покупателей, о чём свидетельствует свежий рейтинг от платформы Carwow за февраль 2026 года. Рост интереса объясняется сочетанием доступных цен, насыщенной комплектации и стильного дизайна, что позволяет этим моделям конкурировать с устоявшимися марками. Например, Jaecoo 7 и BYD Seal U уже вошли в десятку лидеров продаж по стране, отражая значительные изменения на рынке. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© соцсети

Лидером рейтинга стал Jaecoo 5, собравший более 18% запросов благодаря просторному салону и продолжительной гарантии, хотя его двигатель и задние места могут уступать другим вариантам. На втором месте оказался Omoda 5 с 14,9%, который привлекает мощным мотором и богатым оснащением, несмотря на умеренную экономичность и тесноватый задний ряд. Третью позицию занял Jaecoo 7, набравший 9,13% и признанный одним из самых продаваемых внедорожников года, предлагая премиальный интерьер и множество опций, хотя по комфорту вождения он может не дотягивать до более дорогих аналогов.

Бренд BYD представлен несколькими моделями: Seal U с 5,18% — это бюджетный гибридный внедорожник с большим экраном и хорошей экономичностью, Dolphin Surf с 4,61% — компактный электромобиль-хэтчбек, а Sealion 5 с 4,04% — подключаемый гибрид с низкими расходами на эксплуатацию. Марка MG также попала в топ с моделями HS (4,79%) и S5 EV (4,76%), которые ценятся за просторные салоны и продвинутое оснащение. Девятое место у Jaecoo E5 — доступного электромобиля-внедорожника с запасом хода до 248 миль, но с невысокой скоростью зарядки, а замыкает десятку Geely EX5 с 3,35%, предлагающий хорошее оснащение и большой запас хода, хотя и с меньшим багажником. Данные Carwow подтверждают, что китайские производители укрепляют свои позиции в Европе, и их доля, вероятно, будет расти по мере расширения модельных рядов и снижения цен на электромобильные платформы.