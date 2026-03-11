В Тульской области завод Haval будет выпускать ключевые компоненты

Второй завод под Тулой запустят уже во втором квартале 2026 года.

Юбилейные 450 тысяч машин – лишь одна из новостей тульского Haval в эти дни. Куда важнее то, что осталось за кадром

официальных релизов. Китайский концерн параллельно строит второй завод в особой экономической зоне «Узловая». Открытие запланировано на ближайшие месяцы – второй квартал 2026 года.

Новое предприятие будет выпускать ключевые компоненты: элементы шасси, трансмиссию, детали интерьера и экстерьера, продукцию литья под давлением. По сути, это серьезный шаг к углублению локализации. В прошлом году на действующем заводе уже запустили производство двигателей с механической обработкой – договоренность об этом достигалась весной 2025-го во время визита тульского губернатора в Китай.

Интересно, что одновременно с расширением производства Haval продолжает обновлять модельный ряд. В январе-феврале 2026-го в России сертифицировали модернизированные версии F7, F7x с новыми 200-сильными моторами и обновленный Dargo. А еще для владельцев Haval заработала интеграция с «Яндекс Станцией» – машиной теперь можно управлять голосом через Алису.

Завод Haval в Тульской области работает с 2019 года. Сейчас выпускает шесть моделей: Jolion (более 230 тысяч штук), F7, F7x (свыше 145 тысяч), Dargo, H3, H7. В январе 2026 года доля Haval в сегменте локально произведенных авто в России составила 20,7% – это второе место после LADA.

