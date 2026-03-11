Mercedes-AMG GT Coupe 2027 замечен на тестах с новым мотором

На зимних испытаниях в Лапландии появился прототип обновлённого Mercedes-AMG GT Coupe 2027 года, демонстрирующий существенные изменения в дизайне и технической начинке. Даже под камуфляжем заметны новые светодиодные фары с другой архитектурой, переработанная решётка Panamericana и модифицированные воздухозаборники, при этом боковые элементы остались открытыми, что указывает на базовую версию модели. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© AMG

Технические обновления включают отказ от 2.0-литрового четырёхцилиндрового двигателя в пользу нового 3.0-литрового турбированного V6 мощностью около 450 л.с., аналогичного мотору в GLC 53. Этот шаг обусловлен европейскими нормами и стремлением повысить статус базовой версии, хотя варианты с V8 сохранятся в старших модификациях. Трансмиссия представлена 9-ступенчатым автоматом, а тип привода пока остаётся нераскрытым, так как тестируются как полноприводные, так и заднеприводные варианты.

Колёсная формула подтверждает спортивный характер модели с большими дисками, карбон-керамическими тормозами и жёлтыми суппортами. Задняя часть пока без камуфляжа, но финальная версия получит изменения в бампере и графике фонарей. Премьера модели запланирована на середину 2027 года, а текущие испытания сосредоточены на доводке шасси, электроники и адаптации нового силового агрегата.