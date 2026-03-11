В Москве дополнительно осветят наземные пешеходные переходы

Около сотни наземных пешеходных переходов контрастно осветят в Москве. Адреса для этого отобрал Центр организации дорожного движения, который анализирует аварийность и определяет места, где риски автоаварий наиболее высоки.

На таких "зебрах" устанавливают отдельные световые мачты, которые ярко и контрастно освещают переход и выходящих на него людей.

"Благодаря контрастному освещению повышается безопасность движения в ночное время суток, водители заранее видят пешеходов, - отмечают в столичном департаменте транспорта. - Количество ДТП с наездами на пешеходов снижается".

Такие решения особенно важны на участках с интенсивным движением, подчеркивают в дептрансе. Адреса для установки контрастного освещения выбрали после тщательного анализа.

Всего же в этом году в городе оснастят подсветкой порядка 800 пешеходных переходов в рамках благоустройства.

Впрочем, дополнительное освещение - не единственный инструмент, который в Москве используют для повышения безопасности на переходах. На некоторых из них также оборудуют островки безопасности - они заставляют водителей снижать скорость. А на тихих улицах в центре с большим трафиком пешеходов максимальную скорость нередко ограничивают 30 км в час.

"Зебры" на дорогах с интенсивным движением также оборудуют светофорами, в том числе с вызывными кнопками - зеленый для пешеходов там загорается тогда, когда пешеход нажимает клавишу на опоре светофора.