Автомобили Lada получают восемь уровней защиты от коррозии

В основе кузовной прочности автомобилей LADA лежит многоуровневая система защиты, специально адаптированная к российским климатическим и дорожным условиям, как пояснили представители компании. Процесс начинается с использования оцинкованного стального проката, где цинковый слой, нанесённый на металлургическом этапе, служит барьером против коррозии, вызванной влагой, солью и реагентами. После сварки кузов подвергается полной химической обработке: сначала наносится фосфатная плёнка для улучшения адгезии, затем ключевой катафорезный грунт, чья стойкость для моделей вроде LADA Granta подтверждена испытаниями в камере солевого тумана до 1500 часов. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© LADA

Далее следует нанесение вторичного полиэфирного грунта, который выравнивает поверхность и обеспечивает лучшее качество покраски. Кузов покрывается базовым цветом и прозрачным лаком, создающими одновременно декоративный и защитный слой. Дополнительные меры включают обработку сварных швов мастикой для предотвращения коррозии и гашения вибраций, а также применение противоабразивной мастики на днище и подкрылках.

В закрытые полости распыляется специальный антикоррозийный состав, что помогает избежать ржавчины изнутри. В итоге кузов LADA получает восемь уровней защиты, рассчитанных на длительную эксплуатацию в условиях перепадов температур, повышенной влажности и агрессивных реагентов. Такая структура покрытия способствует сохранению внешнего вида и устойчивости металла на протяжении многих лет, хотя гарантия на сквозную коррозию предоставляется всего на шесть лет.