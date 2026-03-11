Volkswagen выпустил редкий Amarok Dark Label V6

На австралийском рынке представлены две новые ограниченные версии пикапа Volkswagen Amarok 2026 модельного года — Dark Label V6 и W600, призванные укрепить позиции модели за счет более выразительных флагманских опций. Dark Label V6 выпускается тиражом всего 200 экземпляров и отличается 20-дюймовыми матово-черными колесными дисками, затемненными светодиодными матричными фарами IQ.Light, темными задними фонарями, черной спортивной дугой и элементами отделки кузова, а также защитным покрытием грузовой платформы и декоративным пакетом наклеек. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Volkswagen

Версия W600 разработана совместно с Walkinshaw Automotive Group и включает доработки, адаптированные для австралийских условий. В линейке Amarok 2026 года ключевую роль играет двигатель V6, причем большинство комплектаций, такие как PanAmericana, Aventura, Dark Label и W600, оснащаются дизельным мотором 3.0 TDI600. Также появилась новая версия Amarok Style с бензиновым двигателем 2.3 TSI452 и системой полного привода 4Motion.

Помимо обновления модельного ряда, Amarok вновь станет официальным автомобилем технической поддержки чемпионата Repco Supercars Championship 2026, что подчеркивает его надежность и спортивный имидж. Эти нововведения демонстрируют стремление Volkswagen предложить покупателям разнообразные варианты с акцентом на дизайн и производительность.