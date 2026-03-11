В России могут наладить выпуск нового кроссовера Changan

В РФ могут начать производство нового кроссовера Changan. В ближайшее время на российском рынке начнутся продажи нового паркетника CS35 Max. Помимо этого, на данный момент производитель не исключает возможности локализации модели на территории нашей страны, а в качестве наиболее вероятной площадки называют завод в Калининградской области, сообщают IZ.RU.

© CS35 Max

«Мы рассматриваем возможность организации производства CS35 в России. Одна из возможных площадок — калининградский завод “Автотор”. Однако на данный момент окончательного решения по этому вопросу не принято», — отметили представители бренда.

В нашей стране автомобиль будет предложен с развивающим 147 сил и 280 Нм крутящего момента турбомотором объёмом 1,5 литра, работающим в связке с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, привод — только передний.

По умолчанию новинка оснащается 7,0-дюймовой цифровой панелью приборов, медиасистемой с тачскрином диагональю 10,4 дюйма и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также дополнительным 4,0-дюймовым экраном в левой части передней панели, подогревом передних сидений и руля, камеру заднего вида и задними датчиками парковки.

Более дорогим вариантам исполнения также положены более крупные мониторы, встроенный видеорегистратор, акустика Sony, камеры кругового обзора, широкий набор водительских ассистентов.

Цены на Changan CS35 Max в России будут объявлены в ближайшие дни.

Кроме того, в марте Changan раскрыл характеристики брутального Deepal для РФ. Китайский производитель подтвердил скорый выход на российский рынок автомобилей под суббрендом Deepal. Первой моделью для российского рынка станет гибридный внедорожник G318, который появится в автосалонах в ближайшее время.