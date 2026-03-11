Обновленный Belgee X50+ готов бросить вызов конкурентам

В российском сегменте компактных кроссоверов ожидается серьёзная конкуренция с выходом обновлённой версии Belgee X50+. Автомобиль получит новый 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 147 лошадиных сил с крутящим моментом 270 Нм, который будет работать в паре с 7-ступенчатым роботизированным агрегатом мокрого типа. Такое сочетание силового узла и трансмиссии должно повысить динамические характеристики и надёжность машины при активной эксплуатации. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Belgee X50+

Габаритные размеры кроссовера остаются прежними: длина составляет 4380 мм, ширина — 1810 мм, высота — 1615 мм, а колёсная база — 2600 мм. Дорожный просвет в 182 мм обеспечивает адаптацию к российским дорожным условиям. Основное внимание теперь сосредоточено на конкурентной среде, в которой окажется модель.

Прямым технологическим соперником X50+ станет Geely Coolray, поскольку обе машины происходят от одной платформы Geely Binyue и построены на модульной архитектуре BMA. Автоэксперт Дмитрий Новиков отмечает, что различие между ними будет заключаться преимущественно в ценовой политике, комплектации и маркетинговых стратегиях брендов.

Среди массовых конкурентов выделяется Haval Jolion, который остаётся одним из самых продаваемых китайских кроссоверов в России благодаря локальной сборке, развитой дилерской сети и широкому выбору комплектаций. Модель оснащается 1,5-литровым турбомотором и предлагает механическую или роботизированную коробку передач, а в версии с передним приводом близка по характеристикам к X50+, но выигрывает в размерах и пространстве салона.

Chery Tiggo 4 Pro ориентирован на покупателей, ценящих современный дизайн, богатое мультимедийное оснащение и множество электронных помощников. По габаритам он практически совпадает с X50+, а турбоверсии обладают сопоставимой мощностью, при этом основным преимуществом Chery считается высокий уровень базового оборудования и агрессивная ценовая стратегия.

Относительно новым игроком в этом классе стал Jetour X50, вышедший на российский рынок в 2024 году. Его базовая цена начинается примерно от 2 млн рублей, а турбоверсия оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью около 147 л.с. и роботизированной коробкой передач, что делает характеристики практически идентичными будущему Belgee X50+, поэтому их конкуренция может развернуться в ценовой плоскости.

Сегмент компактных кроссоверов стал ключевым на российском рынке после ухода многих европейских и корейских брендов, а нишу активно заполняют китайские и локализованные модели. Belgee X50 уже является самой популярной моделью бренда и даже поднимался в рейтингах продаж среди иномарок в России, поэтому появление версии X50+ выглядит логичным шагом для усиления позиций марки.

Если новый двигатель окажется более надёжным, а логистика поставок будет хорошо организована, Belgee сможет быстро удовлетворить спрос на модель. В сочетании с известной платформой Geely, современными электронными системами и потенциально конкурентной ценой X50+ имеет все шансы стать заметным игроком в своём классе. В ближайшие месяцы станет понятно, сможет ли обновлённый кроссовер переманить покупателей у лидеров сегмента.