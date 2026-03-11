Московский автозавод закрыл проект «Москвич 5»

"Москвич" принял решение закрыть проект по выпуску модели автомобиля "Москвич 5" и не выводить ее на рынок. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе компании.

© телеграм-канал "Москвич"

Там объяснили такое решение несоответствием модели критериям по потребительским свойствам, которые установил технокластер "Москвич". Это стало понятно после проведения испытаний автомобиля.

В пресс-службе добавили, что автопроизводитель уделит большее внимание выпуску моделей "Москвич 3", "Москвич 3е", "Москвич 6" и "Москвич 8", а также новой линейке "М".

Ранее "Москвич" начал продажи новых кроссоверов моделей М70 и М90. Они уже доступны для покупателей в 60 дилерских центрах. Цены на "Москвич М70" стартуют от 2,7 миллиона рублей, а на "Москвич М90" – от 3,9 миллиона.