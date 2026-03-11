Стоимость электромобилей приблизилась к ценам на авто с ДВС

В феврале на североамериканском рынке произошло заметное сближение цен на электромобили и традиционные автомобили с двигателями внутреннего сгорания, согласно данным Kelley Blue Book. Средняя стоимость сделки на новый электрокар упала до 55 300 долларов, что ниже прошлогоднего и январского показателей, в то время как цены на машины с ДВС выросли, сократив разрыв примерно до 6500 долларов — один из минимальных исторических уровней. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Автопроизводители активно применяли стимулирующие меры, чтобы повысить привлекательность электромобилей. Средний размер бонуса за покупку таких автомобилей увеличился с 12,4% до 14,2% от их стоимости, что более чем вдвое превышает средние скидки на рынке в целом. Эта стратегия способствовала снижению цен на электрокары и ускорила процесс их выравнивания с автомобилями на ДВС.

Эксперты отмечают, что такое динамичное изменение цен может свидетельствовать о растущей конкуренции и зрелости рынка электромобилей. Сокращение разрыва в стоимости делает электрокары более доступными для потребителей, что может стимулировать дальнейший рост спроса на эту категорию транспорта.