Chevrolet Equinox 2027 получит увеличенную грузоподъемность при буксировке

Автомобильный мир готовится к новинкам, и одна из них — Chevrolet Equinox 2027 модельного года, который получит важное обновление для повышения буксировочных возможностей. Благодаря изменениям в трансмиссии, переднеприводные версии этого компактного кроссовера смогут перевозить грузы весом до 680 кг, что почти вдвое больше, чем в предыдущих моделях 2025 и 2026 годов, где предел составлял всего 360 кг. Это улучшение позволит владельцам буксировать не только велосипеды или лёгкие прицепы, но и более тяжёлые объекты, что расширяет практическую применимость автомобиля. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Chevrolet

Ключевым фактором в этом изменении стала замена вариатора на восьмиступенчатую автоматическую коробку передач, которая уже используется в полноприводных вариантах Equinox. Данная модификация не только повышает тяговые характеристики, но и обеспечивает лучшее сцепление колёс с дорогой, что способствует безопасной и эффективной транспортировке грузов без ущерба для динамики движения или комфорта пассажиров. Силовой агрегат при этом остаётся неизменным: автомобиль оснащается бензиновым двигателем с турбонаддувом объёмом 1,5 литра, выдающим 175 лошадиных сил, что достаточно для поддержания производительности даже при возросших нагрузках. Производство этой обновлённой модели планируется начать позднее в текущем году, что делает её ожидаемым событием для автолюбителей.