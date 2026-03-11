Nissan снизил цену на электрический Micra

Японский автопроизводитель Nissan представил новые комплектации электрического хэтчбека Micra, ориентированные на бизнес-сегмент, что позволило существенно снизить цену модели. Версии Engage Business Edition и Advance Business Edition практически идентичны стандартным модификациям по техническим характеристикам, но благодаря корпоративной программе их стоимость стала заметно ниже. Стартовая цена теперь составляет 26 990 евро, а версия с увеличенной батареей предлагается от 31 990 евро, что делает электрокар более доступным для европейских компаний. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Nissan

Обычная электрическая Micra ранее стоила от 29 610 евро, предлагая батарею емкостью 40 кВт-ч, двигатель мощностью 120 лошадиных сил и запас хода свыше 300 километров. Модификация с батареей на 52 кВт-ч обеспечивает пробег более 400 километров и ранее оценивалась от 34 610 евро. Новые бизнес-версии сохраняют эти технические параметры, включая двигатель и варианты батарей, без изменений в производительности или дизайне.

Электрический хэтчбек Micra является техническим родственником модели Renault 5 и позиционируется как городской электрокар, предназначенный для ежедневного использования. Его компактные размеры и функциональность делают его удобным для городской среды, а расширение линейки за счет Business Edition усиливает привлекательность модели для корпоративных клиентов. Это шаг Nissan по укреплению позиций на растущем рынке электромобилей в Европе.