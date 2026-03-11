Nissan снизил цену на электрический Micra: новые бизнес-версии от 26 990 евро
Японский автопроизводитель Nissan представил новые комплектации электрического хэтчбека Micra, ориентированные на бизнес-сегмент, что позволило существенно снизить цену модели. Версии Engage Business Edition и Advance Business Edition практически идентичны стандартным модификациям по техническим характеристикам, но благодаря корпоративной программе их стоимость стала заметно ниже. Стартовая цена теперь составляет 26 990 евро, а версия с увеличенной батареей предлагается от 31 990 евро, что делает электрокар более доступным для европейских компаний. Об этом сообщает издание 32cars.ru.
Обычная электрическая Micra ранее стоила от 29 610 евро, предлагая батарею емкостью 40 кВт-ч, двигатель мощностью 120 лошадиных сил и запас хода свыше 300 километров. Модификация с батареей на 52 кВт-ч обеспечивает пробег более 400 километров и ранее оценивалась от 34 610 евро. Новые бизнес-версии сохраняют эти технические параметры, включая двигатель и варианты батарей, без изменений в производительности или дизайне.
Электрический хэтчбек Micra является техническим родственником модели Renault 5 и позиционируется как городской электрокар, предназначенный для ежедневного использования. Его компактные размеры и функциональность делают его удобным для городской среды, а расширение линейки за счет Business Edition усиливает привлекательность модели для корпоративных клиентов. Это шаг Nissan по укреплению позиций на растущем рынке электромобилей в Европе.