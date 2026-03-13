Столица превращается в интеллектуальный транспортный узел

Искусственный интеллект гораздо ближе, чем мы думаем. Вы ведь наверняка оплачиваете проезд в метро, ездите на электробусах и трамваях, сами садитесь за руль, наконец, просто ходите по тротуарам? Делать эти повседневные вещи нам уже сейчас помогают нейросети - борются с пробками, отвечают за безопасность, открывают турникеты, узнавая нас в лицо. А совсем скоро современные технологии сами поведут поезда и трамваи и полностью возьмут на себя управление дорожным движением.

© Российская Газета

Цифровое лицо

Технологии ИИ в столичном транспорте внедряют уже несколько лет, и именно благодаря им появились новые сервисы. Например, оплата по биометрии. После подключения сервиса в приложении "Метро Москвы" именно нейросеть создает зашифрованный биометрический ключ - уникальный цифровой код пассажира. Другими словами, ваше лицо ИИ превращает в набор данных, причем обратно расшифровать его и превратить в изображение нельзя. Поэтому украсть ваше лицо не получится, а вот камера на турникете узнает его за секунду и пропустит в подземку. Этой технологией пользуются уже сотни тысяч горожан.

Или возьмем светофоры. Казалось бы, за последние десятилетия они почти не изменились - разве что немного обновился дизайн. Но на деле даже за большинством этих нехитрых устройств уже стоят нейросети - с помощью датчиков и камер наблюдения они анализируют дорожную обстановку и подстраивают работу светофоров под обстоятельства. По словам мэра Сергея Собянина, в этом году доля "умных" светофоров будет доведена до 80%. "И впервые в мире запустим пилотный проект по управлению дорожным движением целого жилого микрорайона с помощью искусственного интеллекта - в Тушино", - говорит он.

В этом году доля умных светофоров будет доведена до 80%

Помогают нейросети решать и менее масштабные, но не менее значимые задачи. Например, "Мосгортранс" ввел систему автоматического назначения водителей на маршрут с использованием алгоритмов ИИ во всех 25 автобусных и электробусных парках. В компании работают больше 14 тысяч водителей, все - по сменам. И грамотно распределить их, чтобы все могли отдохнуть перед выходом на работу - задача сложная. Но нейросети вполне под силу - она подбирает водителям оптимальные смены.

Нейросеть рулит

На нейросети возлагают большие надежды и в плане развития беспилотного транспорта. В Москве уже курсирует первый в мире беспилотный трамвай - он возит пассажиров по маршруту N 10 в районе Строгино.

Водитель в нем есть, но он скорее играет роль наблюдателя - не вмешивается в управление, а следит за работой электроники. В этом году планируется запустить число таких трамваев до 15, а к 2030 году уже две трети трамвайного городского парка станут беспилотными.

Запуск трамвая-беспилотника, кстати, стал возможен благодаря созданию в городе интеллектуальной транспортной системы. Трамвай в режиме реального времени получает данные о состоянии стрелочных переводов и сигналах светофоров, анализирует их и принимает решение о движении. "Специальные датчики установлены на всем маршруте и в самом трамвае, - говорят в столичном департаменте транспорта. - Это позволяет ему заранее получать сигналы от инфраструктуры для построения безопасной и максимально плавной траектории движения. Вся информация с датчиков моментально поступает в вычислительный блок через высокоскоростной канал связи. Система поможет в будущем обмениваться данными с другими беспилотными участниками дорожного движения".

Помогают нейросети и первому в стране беспилотному поезду метро. Состав на базе модели "Москва-2024" курсирует по БКЛ без пассажиров, ночами и пока под контролем машиниста. За первый месяц он успешно прошел 650 км. Анализировать обстановку ему тоже помогают современные технологии. Например, благодаря системе машинного зрения инновационный состав определяет объекты на расстоянии до 200 метров.

"Эта система - основа для безопасного беспилотного движения. Решение создали сотрудники столичного Центра исследования и разработки беспилотного транспорта. Оно позволяет четко сканировать путь следования состава и определять местоположение объектов с точностью до двух сантиметров", - объясняет заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

К концу года беспилотный поезд начнет курсировать по графику с другими поездами с учетом интервалов движения 60-90 секунд в самые востребованные часы, но все еще без пассажиров. Первые поездки с людьми запланированы на следующий год, а в 2030 году ожидается запуск первой линии беспилотного метро - БКЛ.

Кстати

Уличные камеры в Москве тоже используют нейросети - с их помощью они умеют распознавать лица, выявлять нестандартные ситуации на дорогах (например, заглохшую машину) и фиксировать нарушения ПДД. Именно поэтому комплексы фотовидеофиксации сегодня могут штрафовать не только за превышение скорости, но и за разговор по телефону за рулем или непристегнутый ремень. Нейросети анализируют изображения и выясняют - вы почесали за ухом или поднесли к уху телефон, другой придерживая руль.