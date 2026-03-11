УАЗ увеличил стоимость своих автомобилей

УАЗ повышает цены второй раз за год: после январского подорожания новые прайс-листы вступили в силу и весной. Сайт Wroom.ru выяснил, сколько теперь стоят внедорожники марки.

Цены на модели «Патриот» и «Пикап» выросли на 59−60 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Так, начальная версия внедорожника теперь предлагается за 1,9 млн рублей.

Цены на УАЗ «Хантер» увеличились на 46−47 тысяч рублей в зависимости от модификации. Базовая версия внедорожника теперь оценивается в 1, 7 млн рублей, а исполнение «Экспедиция» — в 2 млн рублей.

Новые рекомендованные цены на автомобили УАЗ распределились следующим образом: «Хантер» теперь стоит 1,7 млн рублей, его экспедиционная версия — 2 млн рублей. «Патриот» предлагается от 1,9 млн рублей, а «Пикап» — от 2 млн рублей.

