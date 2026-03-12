Mitsubishi оформила патент на новый автомобиль в России

Mitsubishi официально зарегистрировал кроссовер Xpander в России. Речь идет о названиях S-AWC и Xpander, сообщает ТАСС. Заявки на регистрацию были поданы японской корпорацией в апреле 2024 года, однако одобрение со стороны Федеральной службы по интеллектуальной собственности они получили только в марте 2025-го.

Права на названия S-AWC и Xpander будут действовать в России до 4 апреля 2035 года.

Согласно информации из базы Роспатента, оба знака закреплены за 12-м классом Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Этот класс охватывает непосредственно автомобили, а также различные запасные части и принадлежности к ним.

Xpander — компактвэн японской компании Mitsubishi Motors, а S-AWC это фирменная система полного привода.

В апреле 2022 года компания Mitsubishi Motors приостановила работу своего завода в Калуге.

Примечательно, что, как ранее пояснял глава Роспатента Юрий Зубов, регистрация и продление товарных знаков иностранными компаниями в России — распространенная практика. Она направлена прежде всего на защиту бренда от контрафактной продукции: наличие зарегистрированного знака позволяет правообладателю препятствовать продаже товаров под его маркой без официального разрешения.

