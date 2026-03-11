Власти хотят забирать у россиян оставленные на таможне машины быстрее

Власти хотят ускорить процесс конфискации у россиян оставленных на таможне машин. Госдума во II чтении приняла законопроект, согласно которому сроки обращения в доход государства автомобилей, которые оказались не востребованы на таможне, сократятся с нынешних 60 до 30 дней.

© Quto.ru

Согласно поправкам, информация о невостребованных на таможне товарах и транспортных средствах будет размещаться на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) не на 60 дней, как это действует сегодня, а на 30. Если по истечении этого срока транспортное средство никто не забрал, его обратят в федеральную собственность через суд.

«Логика здесь понятна и подкреплена статистикой ФТС. С апреля 2023 по декабрь 2024 года на сайте были размещены сведения о 88 транспортных средствах с грузами общим весом около 400 тонн. За всё это время за товарами обратились владельцы лишь 6% партий, причём подавляющее большинство из них сделали это в первые семь дней. При этом полугодовые сроки обращения имущества в госсобственность приводили к порче товара, затариванию складов и дополнительным расходам бюджета», — пояснил член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Кроме того, документ уточняет правила и обстоятельства хранения автомобилей на таможенных стоянках, а также уточняется порядок остановки транспортных средств — последнее подразумевает, что отныне таможенники смогут работать без обязательного участия ГИБДД.

Стоит отметить, что ранее сотни россиян столкнулись с проблемами при растаможке машин. Покупатели автомобилей оказались в неприятной ситуации и вынуждены нести непредвиденные расходы при ввозе иномарок на территорию России. Так, из-за срыва сроков поставок граждане не успели оформить документы на импортированные транспортные средства по старым ставкам утилизационного сбора, и теперь непонятно, что с этими автомобилями делать.