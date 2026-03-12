Ford научил свои машины уезжать от неплательщиков

Ford запатентовал уникальную систему автономного вождения, которая позволит автомобилям самостоятельно возвращаться к дилеру в случае просрочки платежей по кредиту.

Согласно патенту, система будет работать следующим образом: после предупреждения владельца о просрочке платежа через смартфон и встроенную электронику, дилеры смогут дистанционно активировать функции автомобиля. На первом этапе будут отключаться опции комфорта, такие как кондиционер и медиасистема, чтобы побудить владельца к оплате, сообщает The Drive.

Если владелец не отреагирует, на втором этапе машина начнет издавать раздражающие звуки, такие как жужжание или звон колокольчиков, во время поездки.

В случае продолжения игнорирования требований, Ford сможет ограничить доступ владельца к автомобилю в определенные дни или часы, например, запретить использование машины в выходные дни.

Если ситуация не улучшится, компания сможет дистанционно активировать автопилот и задать маршрут в автосалон или на ближайшую свалку металлолома. Это позволит избежать физического поиска неплательщиков и ускорит процесс возврата машины.

В пресс-службе бренда отмечают, что новая система разработана с расчетом на то, что большинство владельцев самостоятельно свяжутся с дилерами и предложат альтернативные способы решения проблемы. Это позволит избежать крайних мер и сохранить хорошие отношения с клиентами.

