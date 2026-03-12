В РФ можно купить Mitsubishi Xpander и Xpander Cross от 2,25 млн рублей

В России возобновили продажи новых семиместных моделей от Mitsubishi - компактвэна Xpander и его более внедорожной версии - кроссвэна Xpander Cross. На одной из онлайн-площадок объявлений минимальная стоимость этих новинок стартует от 2 253 000 рублей.

За указанную цену компания из Забайкальска предлагает приобрести Mitsubishi Xpander "под ключ". В Омске подобные автомобили обойдутся минимум в 2 262 600 рублей. Из Владивостока и Благовещенска компактвэны можно заказать по цене от 2 310 000 до 2 320 000 рублей. В Чебоксарах Xpander Cross будет стоить 2 399 000 рублей, а в Санкт-Петербурге - 2 450 000 рублей. География поставок также охватывает Краснодар, Воронеж, Ижевск, Казань, Мурманск, Новосибирск, Москву, Пермь и Сыктывкар, сообщают "Автоновости дня".

Дополнительно доступны к покупке автомобили из имеющегося наличия, которые, как правило, оснащены более богато. Например, в Краснодаре за 2 550 000 рублей можно приобрести Mitsubishi Xpander с кожаным салоном. В Чите же за 2 790 000 рублей предлагается Xpander Cross с тканевой обивкой сидений и цифровой приборной панелью вместо аналоговой.

Цены, включающие коммерческий утилизационный сбор, значительно выше. Так, в Нижнем Новгороде новый Xpander Cross оценивается в 3 599 000 рублей. В Сочи представлено два аналогичных автомобиля: один продавец установил цену в 3 500 000 рублей, второй просит на 300 тысяч рублей больше.

Все автомобили оснащаются идентичной силовой установкой. Вне зависимости от комплектации, под капотом у машин 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 105 л.с., работающий в паре с четырехступенчатой автоматической трансмиссией и системой переднего привода.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в РФ начались продажи доступных кроссоверов Mitsubishi ASX.