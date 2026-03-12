Вице-премьер Новак поручил проанализировать состояние автопрома

Вице-премьер Александр Новак провёл совещание по текущей экономической ситуации. Как сообщили в пресс-службе правительства, он поручил профильным ведомствам подготовить детальный анализ состояния автомобильной отрасли и сферы строительства.

«Профильным ведомствам поручено представить подробный разбор состояния автомобильной отрасли, сферы строительства и стройматериалов в части спроса и предложения, запасов продукции, производственных мощностей, а также баланса импорта и экспорта для каждой отрасли», — говорится в сообщении.

Как уточняется, Новак указал на необходимость глубокого анализа экономической ситуации с учётом внешних факторов и глобальной обстановки.

Ранее сообщалось, что кабмин прорабатывает варианты модернизации семейной ипотеки.