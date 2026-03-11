Ford анонсировал спецверсию Explorer Collection

Он будет доступен с двумя вариантами «начинки». Стоимость особенного «зелёного» паркетника американской марки, предназначенного для европейского рынка, уже известна.

Полностью электрический паркетник Ford Explorer, адресованный европейцам, был представлен в марте 2023 года, а на рынок вышел только в конце первого квартала 2024-го. Он является техническим клоном компактного кроссовера Volkswagen ID.4 и не имеет ничего общего кроме названия с глобальным Explorer. Отметим, в январе 2026-го базовая версия европейского SUV получила ряд обновок, а теперь старосветский офис анонсировал спецверсию Explorer Collection.

Особенный вариант станет частью линейки Ford Collection, которая включает в себя представителей лимитированных серий моделей бренда. «Коллекционная» спецверсия европейского Explorer получила ряд внешних отличий от обычного паркетника. «Электричка» получила кузов, окрашенный в эксклюзивный серый цвет Cactus Grey, его оттеняют контрастные чёрные накладки по периметру, аналогичного цвета крыша и графика на боковинах. Дополняют образ новые 20-дюймовые чёрные матовые легкосплавные колёсные диски.

В салоне Ford Explorer Collection тоже есть свои особенности: в их числе яркие оранжевые вставки, в том числе на боковинах сидений, а также аналогичного контрастного цвета ремни безопасности. Центральная часть кресел отделана чёрной «двухмерной» тканью, а ещё на передней панели есть вставки чёрного цвета в оранжевую крапинку. Ещё известно, что особенное исполнение кроссовера снабдили акустической системой Bang & Olufsen.

Известно, что «коллекционный» паркетник получил встроенный инвертор мощностью 2,3 кВт с розеткой 230 В в багажнике, это позволит напрямую питать внешние устройства от электросети Explorer Collection. Согласно официальному сайту марки в Германии, этот кроссовер будет доступен с двумя вариантами «начинки».

Так, Ford Explorer Collection можно выбрать с единственным 286-сильным электромотором, расположенным на задней оси, и тяговой батареей ёмкостью 79 кВт*ч, при этом максимальный запас хода на одной зарядке составляет 602 км (по циклу WLTP). Второй вариант – полноприводный, в состав его установки входит двухмоторная силовая установка, совокупная отдача которой составляет 340 л.с. Ему положен аккумулятор на 77 кВт*ч, пиковая дальнобойность без подзарядки равна 553 км.

Стоимость Ford Explorer Collection на одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, уже известна. За особенный заднеприводный паркетник здесь просят не менее 53 900 евро (эквивалентно примерно 4,9 млн рублей по текущему курсу), а за аналогичный полноприводный вариант придётся отдать как минимум 57 900 евро (около 5,3 млн рублей).

Напомним, в списке недавних обновок для базовой версии Ford Explorer числится новая литий-железо-фосфатная тяговая батарея ёмкостью 58 кВт*ч, которая позволила увеличить запас хода на одной зарядке с 378 до 444 км. Ещё такой кроссовер снабдили новым электромотором на задней оси: отдача выросла со 170 л.с. и 310 Нм до 190 л.с. и 350 Нм. Время разгона с места до «сотни» сократилось с 8,7 до 8 секунд.