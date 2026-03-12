Верховный суд разъяснил порядок доначисления пошлины за ввезенную машину

От автовладельца потребовали доплатить таможенную пошлину за машину, которая якобы была ввезена по заниженной стоимости. Но Верховный суд разъяснил, когда и при каких условиях таможня может доначислять пошлины за такие автомобили.

В этой истории гражданин Пилюгин приобрел в Южной Корее подержанную машину Hyundai Staria. Он заключил договор о таможенном оформлении с одной из компаний и ввез ее в Россию по таможенной декларации, где была указана стоимость авто - 21 700 долларов. Таможня начислила пошлину 741 546 рублей. Но позже сотрудники таможни зачем-то пошли искать похожую машину на корейский онлайн-аукцион и нашли такой автомобиль за 40 201$. Гражданину доначислили 452 558 рублей пошлины. В суд пошла компания, которая растаможивала эту машину.

Суд первой инстанции удовлетворил ее претензии. Но апелляция отменила решение и оставила в силе решение таможни. Кассация не возразила. Но ВС напомнил, что при декларировании автомобиля таможне были представлены все документы, подтверждающие его таможенную стоимость. А вот сведения с сайта аукциона не могут служить достоверным источником ценовой информации. ВС указал, что официальный производитель сообщает на своем сайте о возможности приобретения новых моделей по цене от 22 308 долларов до 23 675 долларов. Следовательно, покупка б/у транспортного средства по стоимости 40 201 доллар является экономически необоснованной.

Изучив иные источники в интернете, суд первой инстанции отметил, что максимальная цена на б/у Hyundai Staria ниже, чем цена единственного авто на сайте, избранном таможней источником ценовой информации. Суд также напомнил: не дело покупателя доказывать, что он купил машину за те деньги, которые указаны в таможенной декларации.