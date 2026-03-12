$79.0791.94

Верховный суд разъяснил порядок доначисления пошлины за ввезенную машину

Российская Газета

От автовладельца потребовали доплатить таможенную пошлину за машину, которая якобы была ввезена по заниженной стоимости. Но Верховный суд разъяснил, когда и при каких условиях таможня может доначислять пошлины за такие автомобили.

В этой истории гражданин Пилюгин приобрел в Южной Корее подержанную машину Hyundai Staria. Он заключил договор о таможенном оформлении с одной из компаний и ввез ее в Россию по таможенной декларации, где была указана стоимость авто - 21 700 долларов. Таможня начислила пошлину 741 546 рублей. Но позже сотрудники таможни зачем-то пошли искать похожую машину на корейский онлайн-аукцион и нашли такой автомобиль за 40 201$. Гражданину доначислили 452 558 рублей пошлины. В суд пошла компания, которая растаможивала эту машину.

Суд первой инстанции удовлетворил ее претензии. Но апелляция отменила решение и оставила в силе решение таможни. Кассация не возразила. Но ВС напомнил, что при декларировании автомобиля таможне были представлены все документы, подтверждающие его таможенную стоимость. А вот сведения с сайта аукциона не могут служить достоверным источником ценовой информации. ВС указал, что официальный производитель сообщает на своем сайте о возможности приобретения новых моделей по цене от 22 308 долларов до 23 675 долларов. Следовательно, покупка б/у транспортного средства по стоимости 40 201 доллар является экономически необоснованной.

Изучив иные источники в интернете, суд первой инстанции отметил, что максимальная цена на б/у Hyundai Staria ниже, чем цена единственного авто на сайте, избранном таможней источником ценовой информации. Суд также напомнил: не дело покупателя доказывать, что он купил машину за те деньги, которые указаны в таможенной декларации.