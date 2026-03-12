Камеры снизили число ДТП с участием электросамокатов в Москве

ГИБДД должно жестче контролировать владельцев личных средств индивидуальной мобильности (СИМ), поскольку они совершают три четверти всех аварий со смертельным исходом, рассказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с НСН.

ГИБДД опубликовала годовую статистику аварий с участием СИМ и электросамокатов (прокатных и личных). Всего за 2025 год в РФ произошло 3,2 тысячи дорожных происшествий (ДТП), что на 26% меньше, чем в 2024 году). Об этом сообщает ТАСС. Эрдман связала падение числа ДТП с улучшениями в Москве.

«Москва отчитывается, что у региона по СИМ было снижение аварий на 60%. С учетом того, что в столице количество поездок превышает их число в любом городе в несколько раз, то мы наблюдаем снижение. Чтобы продолжить этот тренд, необходимо ужесточить правила регистрации и учета личных СИМ. На них приходится больше 75% летальных исходов. Нужен единый, понятный и прозрачный механизм регистрации и последующего учета нарушений. Таким образом можно будет фиксировать тех людей, которые перемещаются без регистрации. Есть два действенных способа, чтобы выявлять таких нарушителей — сотрудники ГИБДД, но они не будут ни за кем бегать, и фото- и видеофиксация. Проблема здесь в том, что камеры тогда должны смотреть не на проезжую часть, а в нужном количестве они имеются только в Москве», — указала она.

