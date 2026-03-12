КС РФ пояснил порядок взыскания убытков с автоугонщика

Владелец угнанного автомобиля, который похититель к тому же еще и разбил, имеет право взыскать с него стоимость нового. К такому выводу пришел Конституционный суд РФ, изучив жалобу жителя Таганрога Романа Клименко.

Его "Мерседес" S-класса "взял покататься" - разумеется, без спроса - молодой сотрудник автомойки, где Клименко регулярно оставлял машину и ключи. А поскольку неопытный водитель еще и выпил, то закономерно попал в ДТП и получил срок за угон.

Устанавливая ущерб, который был нанесен автомобилю, эксперты оценили его с учетом износа и насчитали чуть более 760 тысяч рублей. Суд исходил из этой цифры, квалифицируя деяние как не причинившее существенного ущерба. Если же брать стоимость авто без учета износа, то и сумма увеличивалась бы почти в три раза, и квалификация по УК для угонщика была бы более суровой.

По мнению Клименко, такой подход нарушает его право на возмещение вреда в полном объеме. Тем более что КС в своих постановлениях уже указывал: на собственника автомобиля, поврежденного в результате ДТП, не может быть возложена обязанность искать для ремонта узлы и агрегаты именно с той степенью износа, которую установила экспертиза, и что использование таких узлов и агрегатов не способно гарантировать безопасность, ввиду чего стоимость ремонта должна рассчитываться без степени естественного износа поврежденного автомобиля.

В свою очередь, эксперты считают, что судебная практика по таким делам противоречива.

Судьи КС, изучив материалы дела, сформулировали необходимые подходы, разграничив исчисление размера ущерба для уголовно-правовой квалификации действий виновного и для возмещения его потерпевшему. Тем более что в судебной практике допускается включение в предмет гражданского иска требования о возмещении имущественного вреда, причиненного непосредственно преступлением, но выходящего за рамки предъявленного подсудимому обвинения. К такому вреду относятся расходы на лечение в связи с повреждением здоровья, расходы на погребение, когда последствием преступления стала смерть человека, расходы по ремонту поврежденного имущества при проникновении в жилище.

Все это подлежит доказыванию истцом путем представления суду соответствующих документов. То есть Роман Клименко может, к примеру, отремонтировать автомобиль, собрать все чеки и предъявить их к возмещению виновнику ДТП.

Как постановил КС РФ, ограничительный подход к оценке причиненного преступлением ущерба как квалифицирующего признака "не препятствует полному возмещению убытков потерпевшему, включая определяемые на день вынесения судебного решения расходы на новые комплектующие изделия (детали, узлы и агрегаты), в рамках гражданско-правовых отношений, в том числе посредством гражданского иска, предъявленного в уголовном деле".

Дело Романа Клименко пересмотрено не будет, однако КС РФ указал на то, что его право на полное возмещение причиненных убытков может быть реализовано в том числе на основе выраженных в постановлении правовых позиций.