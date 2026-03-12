Американские подростки предпочитают седаны, а не кроссоверы

Исследование шокирует: подростки выбирают седаны, а GM их не производит
Предпочтения американских подростков в автомобилях демонстрируют резкий отход от современных рыночных трендов, согласно новому исследованию EVForward 2025 Teenagers DeepDive. Более половины молодёжи, а именно 51%, предпочитают седаны, в то время как лишь 31% склоняются к SUV или кроссоверам. Этот разрыв особенно заметен на фоне взрослых автомобилистов, среди которых более половины владеют кроссоверами, что подчёркивает смену поколенческих вкусов. Об этом сообщает издание 32cars.ru.
Для General Motors сложившаяся ситуация создаёт серьёзные проблемы, поскольку в её портфеле практически отсутствуют седаны. У Chevrolet таких моделей нет вообще, Buick полностью перешёл на кроссоверы, а у Cadillac остаются лишь CT4 и CT5, причём CT4 планируется снять с производства к середине 2026 года. Это означает, что GM не может удовлетворить спрос поколения, которое активно ищет технологичные и доступные седаны.
Исследование также выявило, что подростки ценят не только классический трёхобъёмный кузов, но и высокие технологические стандарты. Около двух третей опрошенных ожидают современные интерфейсы, ассистенты и продвинутую мультимедийную систему. Кроме того, молодёжь проявляет большую открытость к гибридным и электрическим автомобилям по сравнению со старшими возрастными группами.
Если автопроизводители продолжат игнорировать этот тренд и придерживаться стратегии, предполагающей упадок седанов, они рискуют упустить 51% будущего рынка. Это может привести к тому, что значительная доля потребителей перейдёт к конкурентам, таким как Hyundai, Toyota или европейские бренды, которые сохранили седаны в своих линейках.