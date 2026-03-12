Американские подростки предпочитают седаны, а не кроссоверы

Предпочтения американских подростков в автомобилях демонстрируют резкий отход от современных рыночных трендов, согласно новому исследованию EVForward 2025 Teenagers DeepDive. Более половины молодёжи, а именно 51%, предпочитают седаны, в то время как лишь 31% склоняются к SUV или кроссоверам. Этот разрыв особенно заметен на фоне взрослых автомобилистов, среди которых более половины владеют кроссоверами, что подчёркивает смену поколенческих вкусов. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© соцсети

Для General Motors сложившаяся ситуация создаёт серьёзные проблемы, поскольку в её портфеле практически отсутствуют седаны. У Chevrolet таких моделей нет вообще, Buick полностью перешёл на кроссоверы, а у Cadillac остаются лишь CT4 и CT5, причём CT4 планируется снять с производства к середине 2026 года. Это означает, что GM не может удовлетворить спрос поколения, которое активно ищет технологичные и доступные седаны.

Исследование также выявило, что подростки ценят не только классический трёхобъёмный кузов, но и высокие технологические стандарты. Около двух третей опрошенных ожидают современные интерфейсы, ассистенты и продвинутую мультимедийную систему. Кроме того, молодёжь проявляет большую открытость к гибридным и электрическим автомобилям по сравнению со старшими возрастными группами.

Если автопроизводители продолжат игнорировать этот тренд и придерживаться стратегии, предполагающей упадок седанов, они рискуют упустить 51% будущего рынка. Это может привести к тому, что значительная доля потребителей перейдёт к конкурентам, таким как Hyundai, Toyota или европейские бренды, которые сохранили седаны в своих линейках.