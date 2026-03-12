В РФ выставили на продажу новый Renault Logan 2015 года выпуска

Как выяснила "Российская газета", в Санкт-Петербурге на продажу выставили Renault Logan 2015 года выпуска, который проехал всего 9 200 км. Владелец просит за свою "капсулу времени" 990 000 рублей.

"Абсолютно новый автомобиль, 10 лет стоял в гараже. Нет никаких повреждений, дефектов, сколов и т.д. Много писать нет смысла. Полный комплект ключей. Возможно совместное оформление в ГАИ. Торг уместен", - говорится в объявлении.

Судя по фото, машина действительно в отличном состоянии. Под капотом у Logan находится двигатель 1,4 литра, который выдает 75 л.с. Коробка - механика.

Ранее "РГ" в Новосибирске нашла в продаже новый Renault Duster, выпущенный в декабре 2012 года. За 14 лет кроссовер прошел менее 10 тысяч километров.