Toyota снижает цены на электромобили bZ и C-HR с выгодными условиями

В ответ на отмену федерального кредита в 7500 долларов японский автопроизводитель Toyota запустил обновлённые электрические модели bZ, C-HR и bZ Woodland с существенными скидками, что делает их более доступными для покупателей. Наиболее привлекательные условия предлагаются для bZ 2026 года: при покупке можно сэкономить до 5000 долларов, а при кредитовании доступна нулевая процентная ставка на 72 месяца с дополнительным бонусом в 6000 долларов. Лизинг этой модели обходится в 309 долларов ежемесячно благодаря поощрению в 7000 долларов. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Toyota

В результате таких мер стартовая цена bZ снизилась примерно с 35000 до 30000 долларов, приближаясь к стоимости Nissan Leaf, но с преимуществами в виде более просторного салона, ускоренной зарядки и запаса хода до 500 километров благодаря батарее ёмкостью 74,7 кВт·ч. Полноприводная версия мощностью 338 лошадиных сил также подешевела, в некоторых случаях до 35000 долларов, получив возможность быстрой зарядки от 10 до 80% менее чем за полчаса и новый порт NACS для подключения к сети Supercharger от Tesla.

Электрический универсал bZ Woodland с внедорожными характеристиками тоже участвует в стимулирующих программах: доступны нулевая ставка на 72 месяца с бонусом в 3500 долларов или скидка в 5000 долларов при покупке. Это снижает его стоимость примерно до 40000 долларов при мощности 375 л.с. и запасе хода 450 километров по циклу EPA. Компактный C-HR с рекомендованной ценой в 37000 долларов может получить скидку до 7000 долларов через лизинг или нулевую процентную ставку по кредиту.

Пока полные условия действуют только в штатах Коннектикут, Нью-Йорк и Нью-Джерси, но дилеры в других регионах предлагают аналогичные программы, что расширяет доступность этих электромобилей.