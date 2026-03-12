Таксистам разрешат ездить на машинах из Китая

В список машин для такси включат технику из КНР. В министерстве промышленности и торговли России намерены расширить перечень одобренных для работы в пассажирских перевозках автомобилей за счёт ряда китайских моделей, которые собирают на территории нашей страны.

По предварительным данным, обновлённый список будет опубликован до конца марта 2026 года и будет включать Haval F7, F7x, Jolion, а также Tenet T7.

Кроме того, в апреле или мае в него включат автомобили Jeland, сборка которых будет налажена на заводах AGR в Калуге и Санкт-Петербурге.

Также не исключено, что в более отдалённой перспективе таксистам разрешат ездить на продукции калининградского завода «Автотор». Например, Jetour Dashing или Амберавто, на вторую половину года также запланирован старт продаж возрождённых Volga.

На сегодняшний день перечень разрешённых для пассажирских перевозок машин включает 22 модели Lada, Evolute, Voyah, Москвич, Sollers и UMO.