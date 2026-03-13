Leapmotor B10 получил масштабное обновление

Электрический кроссовер Leapmotor B10 получил масштабное программное обновление, которое значительно расширяет его функциональность. Обновление, распространяемое по воздуху, включает управление одной педалью, интеграцию с Apple CarPlay и Android Auto, а также улучшенные системы голосового управления и безопасности. Эти нововведения направлены на повышение комфорта, удобства подключения и интуитивности вождения. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Режим управления одной педалью позволяет контролировать разгон и торможение, используя лишь педаль акселератора, что дополняется оптимизированной логикой рекуперации энергии для более плавной езды. Поддержка Apple CarPlay и Android Auto теперь доступна как по проводу, так и беспроводным способом, обеспечивая водителям лёгкий доступ к приложениям со смартфонов. Обновление также привносит персонализацию кнопок на рулевом колесе, включая настройки для систем помощи водителю и выбора режимов движения.

Интерфейс автомобиля стал удобнее: навигацию можно выводить на левый экран с разделением на две части, что улучшает многозадачность. Информационно-развлекательная система запускается быстрее благодаря функции предварительной загрузки, а система оповещения о присутствии людей в салоне была доработана. Усовершенствования систем автоматического контроля скорости и удержания в полосе способствуют более плавному замедлению на поворотах.

Это первое обновление по технологии OTA, выпущенное в 2026 году, начало распространяться среди владельцев B10 в начале февраля. Водители получают уведомление о доступности обновления прямо в автомобиле и могут установить его через встроенный интерфейс, что делает процесс простым и удобным.