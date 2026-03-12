Buick Regal попал под повторный отзыв

Автомобили Buick Regal Turbo и GS 2012–2013 годов выпуска подверглись очередному отзыву, инициированному General Motors совместно с Национальным управлением безопасности движения США (NHTSA). Причиной послужила недостаточная антикоррозийная защита задних рычагов подвески, способная привести к их разрушению в процессе эксплуатации. Это уже третья сервисная кампания, направленная на устранение одного и того же дефекта, причём часть машин, не охваченных предыдущими отзывами 2021 и 2022 годов, теперь также требует ремонта. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Buick

Дефект вызван нарушением технологии нанесения электрохимического покрытия (e-coat), что снижает устойчивость деталей к коррозии. Со временем рычаги могут полностью разрушиться, что чревато изменением углов подвески, ухудшением курсовой устойчивости и риском потери контроля над автомобилем, особенно на высоких скоростях или в скользких условиях. В рамках новой кампании дилеры бесплатно заменят задние рычаги и регулировочные болты на детали из исправной партии.

Отзыв затрагивает примерно 17 050 автомобилей, зарегистрированных в так называемых «соляных» штатах США, где зимняя обработка дорог усиливает коррозию. Уведомления владельцам начнут рассылать с 13 апреля 2026 года, а проверить наличие отзывов можно по VIN на сайте GM Owner Center. Buick Regal пятого поколения официально не поставлялся в Россию, но встречается на рынке ввезённых машин как аналог Opel Insignia.

На российском вторичном рынке автомобили с американских аукционов, особенно из северо-восточных штатов, иногда имеют коррозионные дефекты подвески. Владельцам таких машин рекомендуется уделять особое внимание осмотру задних рычагов и стоек подвески, поскольку их отказ может произойти внезапно.