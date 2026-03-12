Zeekr выпускает эксклюзивный кроссовер 7X Black Special Edition в Австралии

Австралийское подразделение Zeekr анонсировало эксклюзивную модификацию электрического кроссовера Zeekr 7X, получившую название Black Special Edition. Эта модель базируется на полноприводной комплектации Performance и уже поступила в продажу по всей Австралии, её стартовая цена составляет 75 900 долларов. Основные изменения касаются экстерьера: автомобиль окрашен в единственный доступный цвет Onyx, получил черные бамперы, накладки на дверях, рейлинги на крыше, а также 20-дюймовые диски вместо стандартных 21-дюймовых. В салоне использована черная кожаная обивка, а на задней двери размещен черный шильдик 7X. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Zeekr

Технические характеристики остались без изменений: модель оснащена двумя электродвигателями суммарной мощностью 475 кВт и крутящим моментом 710 Нм, а также никель-кобальт-марганцевой батареей ёмкостью 100 кВт·ч. Заявленный запас хода по циклу WLTP составляет 543 километра. Таким образом, Black Special Edition фокусируется на визуальных улучшениях, предлагая более стильный и агрессивный облик без модификаций силовой установки.

Этот выпуск демонстрирует стремление бренда к расширению линейки за счёт специальных серий, которые могут привлечь покупателей, ищущих уникальный дизайн в премиум-сегменте. При этом ключевые параметры производительности и автономности сохранены, что обеспечивает знакомый опыт вождения для поклонников марки.