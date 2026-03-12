Покупатели отсудили у автосалонов Красноярска 14 млн рублей

В Красноярске суд вынес решение в пользу клиентов автосалонов, которые приобрели машины с подложными документами. Злоумышленники похитили чистые бланки ПТС и организовали ввоз нескольких сотен автомобилей, оформляя их как запчасти, сообщает Telegram-канал Baza.

Так, один из пострадавших, купивший минивэн Toyota Voxy в 2022 году, обнаружил, что его паспорт транспортного средства был фальшивым. После аннулирования регистрации он выяснил, что это далеко не единичный случай. В ходе расследования выяснилось, что преступная группа привлекла подставных лиц, которые за определенную сумму соглашались стать собственниками машин. На каждого такого "продавца" оформляли по автомобилю, который затем передавались дилерам. Последние выступали в роли посредников, получая комиссию около 20 тысяч рублей за каждый реализованный экземпляр.

Согласно данным судебного дела, большая часть пострадавших проживает в Красноярском крае, Хакасии и на Алтае. После обнаружения подлога и аннулирования регистрации они обращались с претензиями в салоны, но там их перенаправляли к номинальным продавцам.

Суд обязал автосалоны выплатить клиентам 14 миллионов рублей неустойки.

