Dreame выпустил конкурента суперкара Pininfarina Battista

В Шанхае представили суперкар Dreame Nebula Next 01X с разгоном до «сотни» за 1,8 секунды. Это первый, по заверению производителя автомобиль, в котором используется серийная твердотельная батарея. Емкость элемента составляет 60 А·ч, а плотность энергии достигает 450 Вт·ч/кг. В перспективе компания планирует увеличить этот показатель до 800 Вт·ч/кг.

Несмотря на позиционирование как SUV (кроссовер), автомобиль имеет стремительный силуэт лифтбека, напоминающий Polestar 2. Такая форм выбрана ради улучшения аэродинамики, необходимой для достижения заявленного запаса хода в 550 км.

Автомобиль разгоняется с места до 100 км/ч всего за 1,8 с (как Pininfarina Battista). Это стало возможным благодаря четырехмоторной силовой установке суммарной мощностью 1900 л.с.

Инженеры оснастили Nebula Next 01X инновационным шасси Starry Sky Tianxun с электромагнитной активной подвеской EMAD. Система, управляемая специальным контроллером, реагирует в 10 раз быстрее традиционных пневмоподвесок и потребляет на 50% меньше энергии. Это обеспечивает на 25% лучшую устойчивость в поворотах и на 30% большее сцепление на мокрой дороге.

Производство модели планируется начать к 2027 году.

