В России внезапно подешевели все машины южнокорейского KGM

Южнокорейская марка KGM, известная прежде как SsangYong, снизила цены на свои машины в России. Это стало возможным благодаря предоставлению или увеличению прямых скидок, пишут «Автоновости дня».

Источник отмечает, что выгода для покупателя выросла на 100 тысяч рублей. Так, в линейке кроссоверов Tivoli изменения коснулись практически всех версий. Для модификаций 2024 года, а также для двух версий 2025 года размер прямой скидки увеличился ровно на указанную сумму. Кроме того, для базовой комплектации City 2025 года дисконт был введен впервые. В результате автомобили двухлетней давности теперь предлагаются с выгодой до 350 тысяч рублей (от 3 045 000 до 3 250 000 рублей). Машины 2025 года выпуска обойдутся покупателям от 2 890 000 до 3 400 000 рублей с учетом скидки от 100 до 200 тысяч.

Кроссовер Korando 2025 года выпуска предлагается со скидкой в размере 260, 265 или 350 тысяч рублей в зависимости от версии (3 045 000 — 4 045 000 рублей). Единственная комплектация 2024 года получила максимально возможный дисконт — 350 тысяч рублей (3 960 000).

Флагманский Torres 2025 года предлагается со скидкой от 300 до 400 тысяч рублей в зависимости от комплектации (их пять). Теперь автомобиль можно приобрести от 3 810 000 до 5 130 000 рублей. Модель 2024 года предлагает сэкономить от 550 до 750 тысяч (4 065 000 — 4 680 000 рублей).

Единственный в линейке рамный внедорожник Rexton представлен на российском рынке двумя комплектациями 2024 года и двумя версиями 2025 года. Машины 2024 года предлагаются со скидкой до 400 тысяч (5 490 000 — 5 895 000 рублей). Модификации 2025 года впервые получили выгоду в размере 100 тысяч рублей (5 790 000 — 6 195 000 рублей).

