Stellantis приостанавливает сборку Jeep Gladiator на две недели

В ответ на рыночные колебания компания Stellantis приняла решение о временной приостановке сборки пикапа Jeep Gladiator на южном заводе комплекса Toledo Assembly в США. Производство будет остановлено на две недели, начиная с 9 и 16 марта, что связано с корректировкой планов в зависимости от текущего спроса, как сообщает производитель, регулярно адаптирующий загрузку своих предприятий. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Stellantis

Хотя не уточняется, затронута ли остановка производством внедорожника Jeep Wrangler, представители Stellantis отмечают, что южная часть комплекса в Толидо специализируется на выпуске модели Gladiator, что делает вероятным воздействие именно на этот автомобиль. Отраслевые наблюдатели предполагают, что пауза может быть обусловлена снижением спроса, а также тем, что текущие поколения Wrangler и Gladiator используют платформу, которой около восьми лет, что порождает слухи о возможном обновлении.

Автомобильный рынок продолжает демонстрировать нестабильность, на которую влияют такие факторы, как высокие цены на машины, изменения тарифов и колебания стоимости топлива. В этих условиях производители всё чаще корректируют объемы выпуска, даже для популярных моделей, чтобы соответствовать динамике спроса.