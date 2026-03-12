Stellantis приостанавливает сборку Jeep Gladiator на две недели из-за спроса
В ответ на рыночные колебания компания Stellantis приняла решение о временной приостановке сборки пикапа Jeep Gladiator на южном заводе комплекса Toledo Assembly в США. Производство будет остановлено на две недели, начиная с 9 и 16 марта, что связано с корректировкой планов в зависимости от текущего спроса, как сообщает производитель, регулярно адаптирующий загрузку своих предприятий. Об этом сообщает издание tarantas.news.
Хотя не уточняется, затронута ли остановка производством внедорожника Jeep Wrangler, представители Stellantis отмечают, что южная часть комплекса в Толидо специализируется на выпуске модели Gladiator, что делает вероятным воздействие именно на этот автомобиль. Отраслевые наблюдатели предполагают, что пауза может быть обусловлена снижением спроса, а также тем, что текущие поколения Wrangler и Gladiator используют платформу, которой около восьми лет, что порождает слухи о возможном обновлении.
Автомобильный рынок продолжает демонстрировать нестабильность, на которую влияют такие факторы, как высокие цены на машины, изменения тарифов и колебания стоимости топлива. В этих условиях производители всё чаще корректируют объемы выпуска, даже для популярных моделей, чтобы соответствовать динамике спроса.