BMW прекращает выпуск Z4 в 2026 году: модель станет коллекционной

В мире автопрома наступает момент прощания с легендарным родстером, который долгие годы олицетворял идею чистого драйва. Производство BMW Z4 G29 официально завершается, причём выпуск прекратился ещё в ноябре 2025 года, а март 2026-го станет финальной точкой для этой модели. Хотя у баварского бренда остаются кабриолеты 4 и 8 Series, они не способны заменить ощущения от лёгкого и компактного заднеприводного родстера, созданного именно для удовольствия от вождения. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© соцсети

Уход Z4 особенно символичен, ведь предыдущие поколения, такие как Z4 E85 с атмосферным двигателем M54 2.5 на 189 лошадиных сил, были автомобилями с характером — лёгкими, отзывчивыми и привлекающими внимание. Такие машины формировали собственную культуру, воспринимаясь не просто как средство передвижения, а как персональная свобода. G29 сохранил эту философию, дополнив её современными моторами B48 и B58, но эпоха изменилась: спрос на компактные спортивные кабриолеты упал, а электрификация делает подобные модели экономически нецелесообразными.

С окончанием выпуска Z4 на рынке начинает формироваться дефицит, причём финальные модели уже становятся предметом охоты коллекционеров. Стоимость хорошо сохранившихся E85 и E89 уверенно растёт, а G29, благодаря общей архитектуре интерьера с доврестайловой G20 и линейкой мощных двигателей, постепенно превращается в один из последних «аналогово-цифровых» спорткаров. В России Z4 всегда был нишевым автомобилем, а после 2022 года поставки стали единичными, что сделает его крайне редким на вторичном рынке.

Спрос на E85 и E89 уже повышается среди энтузиастов, а G29 вскоре может стать самым дефицитным BMW в своём классе, особенно в версии M40i. Учитывая тренды коллекционного рынка, цена на хорошо обслуженные экземпляры будет только расти, подчёркивая ценность этой уходящей легенды для автолюбителей и коллекционеров.