Ford рассматривает серийный вариант Raptor Dakar с V8 и гибридом

Ford намерен запустить в серийное производство дорожную версию своего раллийного прототипа Raptor T1+, что может привести к появлению нового класса высокопроизводительных внедорожников. Генеральный директор Джим Фарли заявил, что автоспорт для компании служит не маркетинговым инструментом, а частью инженерного цикла, и эта модель должна стать коммерческим продуктом. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Ford

Прототип Raptor T1+ создан специально для ралли-марафонов, таких как Dakar, и обладает стальной пространственной рамой, карбоновыми панелями, 5,0-литровым V8 двигателем от Mustang GT, подвеской Fox с ходом до 350 мм и клиренсом 400 мм. Эта машина уже позволила Ford заявить о себе в мире ралли, а теперь может послужить основой для серийного автомобиля. Фарли подчеркивает, что различия между суперкарами и внедорожниками стираются благодаря технологиям вроде частичных гибридных силовых установок, электронного управления демпферами и продвинутого векторирования тяги.

Эти инновации позволяют создать супер-автомобиль, который будет одинаково эффективен как на трассе, так и в условиях бездорожья. Ford стремится стать лидером в этом сегменте, позиционируя себя как «Porsche офф-роуда» и намереваясь нарушить существующие правила. Хотя точные параметры будущей модели пока не раскрыты, ранее Фарли упоминал концепт частично электрифицированного автомобиля мощностью около 1000 л.с.

Если проект получит одобрение, он может открыть новый сегмент ультраспособных серийных внедорожников, сочетающих раллийный потенциал с дорожной легальностью. Это будет значительным шагом для Ford, демонстрирующим, как спортивные технологии могут быть интегрированы в коммерческие продукты для создания уникальных автомобилей.