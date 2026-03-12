Депутат заработал 350 млн рублей благодаря хитрой схеме с машиной

Mash: мурманский депутат разбогател на 350 млн рублей благодаря схеме с Cadillac. Несколько лет назад Руслан Белашов, экс-председатель совета «Справедливой России», приобрёл Cadillac Escalade. К концу трёхлетней гарантии у американского внедорожника начались типичные проблемы: двигатель застучал, потекла крыша. Дилер отказал в устранении неисправностей, тогда политик обратился в суд. Автомобилист выиграл дело и отсудил 300 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

© Motor.ru

«Позже он купил ещё один „Кадиллак“ у питерской фирмы „Автополе“ — XT5. И он тоже оказался дефектным. Выяснилось, что ещё на заводе водительская дверь была поставлена криво, поэтому образовался скол лакокрасочного покрытия. Дилер опять пошёл в отказ, а бывший чиновник опять написал иск и опять выиграл дело», — говорится в публикации.

По данным канала, в новом разбирательстве суд постановил взыскать с ответчиков 50 миллионов рублей. Однако истца такая сумма не устроила, и он подал апелляцию с требованием повысить выплату до 150 миллионов. На данный момент решение не изменилось. Таким образом, за несколько лет общая сумма выигранных Белашовым средств достигла 350 миллионов рублей.

