Кроссовер Geely Okavango может исчезнуть из автосалонов РФ

«РГ»: Geely снимет с продажи в России кроссовер Okavango. Об этом изданию рассказали два источника в дилерском сообществе. Официальная причина не называлась, но, по мнению продавцов, решение может быть связано с не самыми высокими показателями реализации.

© Motor.ru

«Не уточняли причину, озвучили в январе, что Okavango больше не будут поставлять. Либо из-за не самых высоких продаж, либо еще из-за чего. Он все-таки больше и вместительнее Monjaro, но бестселлером не стал», — отметил в разговоре с «РГ» один из собеседников.

В самой компании Geely оперативно отреагировали на запрос и опровергли информацию о сворачивании продаж модели. В пресс-службе китайского бренда заявили, что Okavango продолжает поставляться в Россию и пользуется устойчивым спросом в сегменте семиместных кроссоверов.

Примечательно, что, несмотря на официальные заявления, в дилерских центрах на данный момент отсутствуют автомобили 2026 года выпуска. При этом запасы машин, произведенных в 2025 году, все еще оцениваются как значительные.

