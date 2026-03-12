В Москву поступила очередная партия электробусов КАМАЗ

В 2026 году заказчику передадут 400 единиц инновационного транспорта.

"Мосгортранс" получил еще 40 электробусов нового поколения А5 КАМАЗ-52222. С учетом дополнительного соглашения общее количество поставленных в рамках контракта инновационных машин составило 440 единиц, сообщила пресс-служба татарстанского автогиганта.

Напомним, в феврале 2025 года стороны заключили контракт на поставку 400 электробусов КАМАЗ-52222. Позже они подписали допсоглашение, согласно которому договорились передать машины.

Также в 2025-м подписали крупный контракт, согласно которому поэтапно поставят 700 электробусов КАМАЗ-52222 в Москву. В 2026 году заказчику передадут 400 единиц инновационного транспорта, а в 2027-м — еще 300 единиц. Как и в предыдущие годы, документ предусматривает сервисное обслуживание и ремонт всей поставленной техники со стороны производителя в течение 15 лет.

