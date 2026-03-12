Американские аналитики назвали лучшие семейные авто 2026 года

Американские аналитики определили наиболее подходящие автомобили для семейного использования в 2026 году, выделив четырнадцать моделей в различных категориях. При оценке учитывались показатели безопасности, экономичности, удобства интерьера и общей стоимости владения, что привело к доминированию брендов Hyundai и Honda в большинстве сегментов. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© соцсети

В рейтинге компактных кроссоверов лидирует Hyundai Tucson, а среди среднеразмерных SUV с двумя рядами сидений лучшим признан Honda Passport. Трёхрядные кроссоверы возглавил GMC Acadia, а крупные внедорожники — GMC Yukon XL. Гибридные версии также получили высокие оценки: Hyundai Tucson Hybrid стал лучшим компактным гибридным SUV, а Hyundai Palisade Hybrid — лучшим среднеразмерным гибридным кроссовером.

Среди подключаемых гибридов эксперты выделили Mazda CX-90 PHEV, а в электрическом сегменте победителями стали Hyundai Ioniq 5 среди компактных моделей и Hyundai Ioniq 9 среди среднеразмерных. Минивэны представлены лидером Kia Carnival, а легковые автомобили — Honda Accord, который также признан лучшим гибридным семейным автомобилем.

В категории пикапов Honda Ridgeline занял первое место среди среднеразмерных моделей, а Toyota Tundra — среди полноразмерных. Ни одна из этих машин официально не продаётся в России, но некоторые, включая Hyundai Tucson, Toyota Tundra и Honda Accord, доступны через параллельный импорт. Российские покупатели при выборе семейного транспорта обычно обращают внимание на простор салона, дорожный просвет и экономичность, что объясняет популярность кроссоверов.