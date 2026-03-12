«Только не Китай»: названы самые популярные иномарки в России

Автоэксперт Целиков назвал 20 самых востребованных иномарок . Почти каждый пятый покупатель (18,2%) при выборе иномарки остановился на Mazda CX-5. Этот японский кроссовер китайской сборки за первые два месяца года поставили на учёт более 4,4 тысячи раз. В прошлом году спрос на модель был заметно ниже, но теперь она удачно вписалась в схему с «новым утилем» — продажи выросли многократно. Об этом сообщает глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своём Telegram-канале.

«На втором месте кроссовер Toyota RAV4 (6,1%), реализовано почти 1,5 тысячи единиц. Третьей по популярность моделью является Toyota Highlander — 4,6% или 1134 единицы. В топ-5 также вошла чешский лифтбек Skoda Superb, на долю которой пришлось 4% сегмента и корейский кроссовер Kia Seltos 3,1%», — ответил эксперт.

По его словам, в числе самых востребованных иномарок также оказались BMW X3, Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai и Audi Q5, Volkswagen Tharu, BMW X5, Volkswagen Teramont, Lexus RX, Hyundai Tucson, Honda Vezel, BMW X1, Honda CR-V, Hyundai Elantra. Отдельного внимания заслуживает стабильный спрос на американский пикап RAM 1500.

Ранее автоэксперт Целиков сообщил, что запасы автомобилей Solaris постепенно иссякают.