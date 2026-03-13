Владельцы Toyota RAV4 2026 столкнулись с багом Android Auto

Владельцы новейшей модели Toyota RAV4 2026 года столкнулись с неожиданной неполадкой в работе системы Android Auto. При управлении музыкой с помощью кнопок на руле автомобиля, нажатие для переключения трека приводит к пропуску сразу двух композиций, что происходит как при проводном, так и при беспроводном подключении. Этот сбой проявляется независимо от используемого музыкального приложения, включая Spotify и YouTube Music, причём некоторые пользователи отмечают его частоту на смартфонах Samsung Galaxy, хотя точная связь с моделью устройства пока не установлена. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Интересно, что при отключении Android Auto и переходе на обычное Bluetooth-подключение кнопки руля начинают работать нормально, что указывает на программную природу проблемы, связанную с Android Auto, а не с аппаратной частью автомобиля. Представители команды Android Auto подтвердили, что они в курсе этого сбоя и собирают информацию от пользователей, но точные сроки выпуска исправления пока не объявлены. Это позволяет предположить, что разработчики активно работают над решением, хотя временные рамки остаются неопределёнными.

Ситуация вызывает беспокойство среди владельцев, так как некорректная работа системы может повлиять на удобство использования автомобиля в повседневных условиях. Несмотря на это, проблема не затрагивает другие функции RAV4, что оставляет надежду на её быстрое устранение через обновление программного обеспечения. В целом, этот инцидент подчёркивает важность тестирования интеграции мобильных систем в современные автомобили.