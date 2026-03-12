Каждый второй страховой случай по каско происходит с китайским авто

Каждый второй страховой случай по каско происходит с китайским автомобилем
Сегодня уже почти каждый второй страховой случай по каско фиксируется с легковыми автомобилями китайских марок, говорится в анализе Росгосстраха. Очевидно, что это соответствует нынешнему рынку автомоибилей.
С конца 2024 года по конец 2025-го доля происшествий с "китайцами" увеличилась с 34% до 45% и продолжила расти в этом году. При этом для машин отечественного производства этот показатель вырос не столь значительно - с 16% до 20%. Ожидаемо за прошлый год сократилась доля страховых случаев с европейскими, американскими, японскими и корейскими авто - с 43% до 30%.
Лидерами по количеству зарегистрированных страховых случаев по каско стали в 2025 году автомобилисты из столичного региона - от них поступило 19% заявлений. На втором месте с отрывом (9%) идет Санкт-Петербург с Ленинградской областью, на третьем - Татарстан (5%). В топ-10 этого антирейтинга также попали Нижегородская область, Пермский край, Башкортостан, Самарская и Ульяновская области, Краснодарский край и Ростовская область.
"В отличие от ОСАГО, в портфеле по каско доминируют свежие автомобили, и, соответственно, его наполнение в какой-то степени повторяет структуру продаж новых машин на российском авторынке. Поэтому неудивительно, что сейчас и большинство клиентов, обращающихся по каско, являются владельцами китайских авто", - говорит начальник управления выплат по автострахованию компании Людмила Юсова.
По статистике компании, на фоне роста цен на запчасти и ремонтные работы в прошлом году увеличивался и размер средней выплаты по каско. Так, например, для легковых автомобилей отечественного производства в четвертом квартале 2025-го она выросла на 25% по сравнению с последними тремя месяцами 2024 года, а по набирающим популярность "китайцам" - на 14%.
"В каско приоритетной формой урегулирования страхового случая является ремонт - то есть страховщик избавляет клиента от головной боли по поиску запчастей и станции техобслуживания. В последние годы по понятным причинам уложиться в приемлемые сроки ремонта было непросто - даже для автомобилей отечественного производства. Но мы провели большую работу с нашими партнерскими СТОА, нашли новых партнеров. И в результате в 2025 году добились снижения сроков ремонта в среднем на 9%, - рассказала Людмила Юсова. - Также компания стала более широко внедрять цифровое урегулирование убытков, с возможностью дистанционной подачи документов и самостоятельной фотофиксации повреждений. Во многом за счет этого сегодня уже более 55% направлений на ремонт выдаются в течение 3 дней, а каждое восьмое - в день обращения".