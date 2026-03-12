Каждый второй страховой случай по каско происходит с китайским авто

Сегодня уже почти каждый второй страховой случай по каско фиксируется с легковыми автомобилями китайских марок, говорится в анализе Росгосстраха. Очевидно, что это соответствует нынешнему рынку автомоибилей.

© Российская Газета

С конца 2024 года по конец 2025-го доля происшествий с "китайцами" увеличилась с 34% до 45% и продолжила расти в этом году. При этом для машин отечественного производства этот показатель вырос не столь значительно - с 16% до 20%. Ожидаемо за прошлый год сократилась доля страховых случаев с европейскими, американскими, японскими и корейскими авто - с 43% до 30%.

Лидерами по количеству зарегистрированных страховых случаев по каско стали в 2025 году автомобилисты из столичного региона - от них поступило 19% заявлений. На втором месте с отрывом (9%) идет Санкт-Петербург с Ленинградской областью, на третьем - Татарстан (5%). В топ-10 этого антирейтинга также попали Нижегородская область, Пермский край, Башкортостан, Самарская и Ульяновская области, Краснодарский край и Ростовская область.

"В отличие от ОСАГО, в портфеле по каско доминируют свежие автомобили, и, соответственно, его наполнение в какой-то степени повторяет структуру продаж новых машин на российском авторынке. Поэтому неудивительно, что сейчас и большинство клиентов, обращающихся по каско, являются владельцами китайских авто", - говорит начальник управления выплат по автострахованию компании Людмила Юсова.

По статистике компании, на фоне роста цен на запчасти и ремонтные работы в прошлом году увеличивался и размер средней выплаты по каско. Так, например, для легковых автомобилей отечественного производства в четвертом квартале 2025-го она выросла на 25% по сравнению с последними тремя месяцами 2024 года, а по набирающим популярность "китайцам" - на 14%.