Маленький зверь BMW: культовый M2 отмечает 10 лет и не собирается сбавлять

Компактный спорткар BMW M2 достиг десятилетнего рубежа, завоевав признание среди любителей скоростной езды. Первая модель (F87) дебютировала в 2016 году на автосалоне в Детройте, предлагая задний привод, шестицилиндровый турбомотор мощностью 365 л.с. и крутящий момент 500 Нм, а также выбор между механической и роботизированной трансмиссией. В 2018 году последовал рестайлинг с обновленными фарами и салоном, а затем версия M2 Competition с двигателем S55 от M3 и M4 мощностью 405 л.с., усиленными тормозами и спортивными сиденьями. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© BMW

В линейке также появились ограниченные серии, такие как M2 CS с карбоновой крышей, карбон-керамическими тормозами и улучшенной динамикой, а производство первого поколения завершилось в 2021 году. Второе поколение (G87) было представлено в 2022 году с двигателем S58 от современных M3 и M4, сохранив концепцию заднеприводного купе. К юбилею модели BMW представила пакет M Performance Track Kit для трековых улучшений, подчеркивая репутацию автомобиля как одного из лучших в классе компактных спортивных купе.

Модель часто рассматривается в рейтингах благодаря своей динамике, а в будущем возможно появление версии с полным приводом xDrive. Этот десятилетний путь демонстрирует, как BMW M2 эволюционировал, оставаясь популярным выбором для водителей, ценящих сочетание компактности и производительности.